M.C. avec AFP

Les témoins de l’accident ont vu « une énorme boule de feu ». Un petit avion s’est écrasé mardi sur un centre commercial près de Melbourne, dans le sud de l’Australie, ont annoncé les autorités. Les cinq occupants de l’appareil seraient morts, annoncent plusieurs médias locaux.

LATEST: A plane carrying five people has made two mayday calls before crashing into a DFO at Essendon. Witnesses to call 1800020616 #9News pic.twitter.com/wAB9U55RFr