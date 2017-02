Monde

DISPARITION La veille de ses 65 ans...

Le diplomate russe aux Nations unies Vitali Tchourkine - KENA BETANCUR / AFP

20 Minutes avec AFP

Il est décédé la veille de ses 65 ans. L’ambassadeur russe aux Nations unies, Vitali Tchourkine, est mort « soudainement » à New York lundi, a annoncé le ministère des Affaires étrangères, sans indiquer la cause du décès. « Le représentant permanent de la Russie aux Nations unies, Vitali Tchourkine, est mort soudainement à New York le 20 février », a déclaré le ministère dans un communiqué.

Un « diplomate remarquable »

Moment of silence held at the UN today in memory of @RussiaUN Permanent Representative Vitaly Churkin. https://t.co/HJnuTro8in — United Nations (@UN) February 20, 2017

« Ce diplomate remarquable est décédé en fonction », a-t-il ajouté dans son communiqué.

Le représentant russe était à ce poste depuis 2006. Il avait précédemment travaillé au ministère des Affaires étrangères à Moscou, avait été ambassadeur au Canada, en Belgique et représentant spécial russe aux négociations sur l’ex-Yougoslavie (1992-94).

Les diplomates qui tenaient une réunion au siège des Nations unies à New York ont observé une minute de silence à l’annonce de sa mort.

Mots-clés :