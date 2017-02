Monde

Des manifestants anglais demandent le déclenchement de la sortie du Royaume-Uni de l'UE, le 5 septembre 2016, à Londres, deux mois après le référendum sur le Brexit. - JUSTIN TALLIS / AFP

Laure Cometti Twitter

De notre envoyée spéciale à Londres (Royaume-Uni),

A première vue, rien n’a changé à Dagenham. Les habitants de cette banlieue londonienne très métissée défilent sur Heathway, la rue commerçante, ce lundi midi. A trois quarts d’heure en métro de la très europhile capitale britannique, les électeurs, majoritairement favorables au Brexit, ont célébré la victoire du « Leave » au référendum du 23 juin 2016. Huit mois plus tard, alors que le Parlement se penche cette semaine sur les conditions d’une sortie de l’ Union européenne, l’euphorie des pro-Brexit est bien retombée.

Entre impatience et fatalisme

« Rien n’a changé depuis le référendum », lâche Corrinne Williams, en haussant les épaules. « Ah si : les prix alimentaires ont augmenté, ça je l’ai remarqué ! Et il y a de nouvelles taxes », ajoute aussitôt la retraitée entre deux bouffées de cigarette. En votant « Leave » au référendum, elle attendait du gouvernement « une amélioration du coût de la vie et plus de contrôle de l’immigration ». « Mais les politiques ne font que parler, c’est du blabla… je crois même qu’ils font ça exprès pour retarder notre sortie de l’Union européenne », déplore-t-elle.

La première ministre britannique Theresa May vise la date butoir de fin mars pour déclencher l’article 50 du Traité de Lisbonne, prérequis de la sortie du Royaume-Uni de l’UE. Edna*, elle aussi retraitée et pro-Leave, prône la patience. « Je savais bien que tout ne changerait pas du jour au lendemain et que les négociations dureraient deux ans… Dans deux ans, je serai peut-être morte ! », relativise-t-elle.

Les pro-UE, « de mauvais perdants »

Après le feu vert donné par la Chambre des communs début février, la chambre haute du Parlement britannique, la House of Lords, qui examine à partir de ce lundi le projet de loi sur le déclenchement du Brexit, pourrait retarder le début des négociations. Les conservateurs au pouvoir y sont minoritaires et plusieurs membres ont annoncé vouloir amender le texte, ce qui retarderait son application.

« Ils feraient mieux d’accélérer les choses, le peuple a parlé », peste Edna, sur le chemin du supermarché. « Il y a des mauvais perdants. Les politiques pro-Europe ont perdu mais ils ne l’acceptent pas, ils font tout pour retarder le Brexit », s’emporte une vendeuse dans une boutique caritative qui préfère rester anonyme, à l’instar de nombreux habitants qui affichent une défiance, courtoise mais ferme, envers les médias. Comme de nombreux Britanniques, cette quinquagénaire n’a guère de sympathie pour les Lords, nommés par la reine. « Qu’ont-ils fait pour se retrouver à la Chambre ? », lance-t-elle.

Le ras-le-bol des habitants est palpable dans ce district,le plus touché par le chômage dans le Grand Londres. « Je m’en fiche des politiques », lâche Maria. « J’ai un contrat de travail zéro heure, alors Europe ou pas Europe… », renchérit sa voisine, elle aussi eurosceptique.

« Johnson et Farage ont déçu beaucoup de gens »

Certains pro-Brexit, enthousiastes après les résultats du référendum, ont déchanté au cours de l’été, notamment après les « volte-faces » de Boris Johnson et Nigel Farage, les têtes de proue de la véhémente campagne pour le divorce avec Bruxelles. Le premier, favori pour succéder au Premier ministre David Cameron, a renoncé à briguer ce poste. Le second a démissionné de la tête du parti Ukip, une fois « sa mission accomplie ». « Ils m’ont tous les deux déçue, comme beaucoup de gens ici », explique Linda, qui tient une petite boutique avec son mari.

Nigel Farage en campagne pour le Brexit à Dagenham, dans la banlieue Est de Londres, le 23 mai 2016. - NIKLAS HALLE'N / AFP

Si les choses ne changent pas assez vite pour les pro-Brexit à Dagenham, les quelques europhiles croisés ce lundi ont pour leur part noté des changements depuis juin 2016. Pour Joan, citoyenne maltaise et mère de deux enfants, « la vie est plus dure maintenant. L’incertitude sur le futur rend tout le monde nerveux. C’est encore plus dur de trouver du travail, un logement », témoigne-t-elle.

« L’atmosphère, très pesante dans la semaine après le référendum, est redevenue normale », nuance Patrick, 52 ans, consultant en risques à Romford. « Mais les divisions nées pendant la campagne sont encore là. Dans mon entourage, certaines amitiés ont été mises à l’épreuve et cela se voit encore aujourd’hui ». Alors que les débats sur le Brexit sont encore loin d’être terminés, ces divisions ne semblent pas près de s’atténuer à Dagenham.

*Le prénom a été modifié.

