ELECTION Quelque 12,8 millions d’électeurs devaient voter ce dimanche, sous peine d’amende…

Le socialiste Lenin Moreno est proche d'une victoire dès le premier tour de l'élection présidentielle. - Dolores Ochoa

Suspense en Equateur. Lenin Moreno, le candidat socialiste d’Alliance Pays (AP), le parti déjà au pouvoir, a recueilli 38,90 % des voix ce dimanche face à l’ex-banquier Guillermo Lasso, du mouvement conservateur Créant des opportunités (Creo), crédité de 28,50 %, selon des résultats portant sur 82,52 % des suffrages exprimés et publiés à 01h45 (06h45 GMT) sur le site web du Conseil national électoral (CNE).

Pour l’emporter au premier tour, Lenin Moreno, ancien vice-président de l’actuel chef de l’Etat Rafael Correa, doit totaliser au moins 40 % des voix, avec dix points d’avance sur le leader de l’opposition de droite.

Ballotage serré

« Nous avons déjà les 10 points de différence avec Lasso et cela continue à augmenter », a tweeté Rafael Correa, qui ne se représentait pas après dix ans au pouvoir et trois mandats. Il manquait encore tard dimanche les résultats de Manabi, province de la côte Pacifique dévastée par le séisme d’avril 2016 et fief d’AP, ainsi que des Equatoriens de l’étranger, également corréistes en majorité.

En début de soirée, Guillermo Lasso, en ballottage serré avec Lenin Moreno, s’était dit certain d'« un second tour ». Mais n’a plus fait de déclaration ensuite. Exigeant des résultats transparents, des centaines de ses partisans se sont par ailleurs rassemblés devant le CNE.

Quelque 12,8 millions d’électeurs devaient voter, sous peine d’amende, pour désigner le successeur de Rafael Correa parmi huit candidats, ainsi que le vice-président et 137 députés.

