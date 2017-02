H. B. avec AFP

Evoquer des attentats qui n’ont jamais eu lieu est désormais une spécialité de l’administration Trump. Après sa conseillère Kellyanne Conway et son porte-parole Sean Spicer, c’est le président américain lui-même qui a « réécrit » l’histoire en inventant un attentat meurtrier en Suède lors d’un discours ce week-end.

Après le tollé suscité par cette fausse information, Donald Trump a tenté de se justifier. « Ma déclaration sur ce qui se passe en Suède se référait à un reportage diffusé sur (la chaîne conservatrice) @ FoxNews sur les immigrés et la Suède », a-t-il tweeté.

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden.