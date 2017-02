H.S. avec AFP

Une explosion a eu lieu ce dimanche matin dans la capitale Colombienne Bogota dans le quartier de La Macarena à proximité d’une arène dans laquelle se tenait une corrida. Le maire de Bogota, Enrique Peñalosa, a posté plusieurs messages sur son compte Twitter officiel : « Tout le secteur de La Macarena et les alentours de la place Santamaria sont sécurisés. Ceux qui souhaitent se rendre à la corrida peuvent le faire » avant d’ajouter peu avant 19h (heure française) : « Les terroristes ne nous intimideront pas. Et nous ferons notre nécessaire pour les arrêter ».

