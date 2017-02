Monde

ETATS-UNIS Le président américain, secoué depuis un mois par une série de revers politiques, s’en est pris une nouvelle fois aux médias « malhonnêtes »…

Donald Trump devant ses supporteurs en Floride, le 18 février 2017. - Chris O'Meara/AP/SIPA

Un rassemblement digne de ses meilleurs meetings de campagne. Après un premier mois de présidence chaotique, Donald Trump a ravi samedi soir des milliers des supporteurs lors d’un grand rassemblement en Floride, assurant que sa présidence se déroulait sans problème tout en s’en prenant à une presse « malhonnête » qui répandrait de « fausses informations ».

« La Maison Blanche fonctionne comme sur des roulettes. Croyez-moi, j’ai hérité d’un grand bazar », a lancé le successeur de Barack Obama, dans un discours au ton combatif, voire très agressif, sous les cris et les applaudissements de milliers de ses partisans, réunis dans un hangar à l’aéroport de Melbourne, en Floride. La présidence Trump est secouée depuis un mois par une série de revers politiques, comme la démission de son conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn, par de vives tensions avec les médias et par des fuites à répétition.

« La vérité, toute la vérité, rien que la vérité »

Le 45e président des Etats-Unis s’en est pris une nouvelle fois aux médias généralistes « malhonnêtes » qu’il a accusés de publier « mensonge sur mensonge ». Ils représentent maintenant une grande partie du problème, ils font partie du système corrompu », a lancé le milliardaire, citant les anciens présidents Thomas Jefferson et Abraham Lincoln, qui se sont aussi montrés critiques envers la presse, respectivement… 200 et 150 ans plus tôt.

« Nous sommes un peuple libre et indépendant, nous ferons nos propres choix. Nous sommes ici aujourd’hui pour dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité », a lancé le tribun, qui a martelé son slogan de campagne « Rendre sa grandeur à l’Amérique » et qui a encore promis de sécuriser les frontières des Etats-Unis, notamment grâce à la construction d’un mur avec le Mexique et en luttant contre « le terrorisme islamique radical ».

