ACCIDENT Un train a déraillé ce samedi près de Louvain faisant un mort et 27 blessés, dont trois grièvement, ont annoncé des responsables des chemins de fer et du gouvernement belges...

Un train a déraillé samedi 18 fevrier près de Louvain. - NICOLAS MAETERLINCK / BELGA / AFP

20 Minutes avec AFP

« Les secours confirment la mort d'une personne. Trois personnes sont grièvement blessées et 24 autres sont blessées », a indiqué un responsable belge qui a requis l'anonymat. Louis Tobback, le maire de Louvain, a confirmé qu'une personne avait trouvé la mort et que de nombreuses autres avaient été blessées, a rapporté l'agence de presse Belga. L'agence a précisé que la personne qui a été tuée ne se trouvait pas à bord du train, sans plus de détails.

Dans l'immédiat, la cause de l'accident demeure inconnue et des enquêteurs se sont rendus sur place. Le ministre de l'Intérieur Jan Jambon a déclaré dans un tweet : « Mes pensées vont aux victimes et aux proches des victimes du déraillement de train à Louvain ».

Mes pensées vont aux familles et proches des victimes du déraillement de train à Louvain #SNCB — Jan Jambon (@JanJambon) February 18, 2017

