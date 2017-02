Monde

DIPLOMATIE De son côté, la chancelière allemande Angela Merkel s’est lancée dans un plaidoyer contre les égoïsmes nationaux...

Le vice-président américain Mike Pence à Munich le 18 février 2017. - Matthias Schrader/AP/SIPA

20 Minutes avec AFP

Le vice-président américain, en mission pour Donald Trump, a assuré samedi que son pays restait « le plus grand allié » de l’Europe, un engagement « inébranlable » destiné à rassurer des Européens désorientés par le nouveau locataire de la Maison Blanche.

S’exprimant aussi à la Conférence sur la sécurité de Munich, la chancelière allemande Angela Merkel s’est elle lancée dans un plaidoyer contre les égoïsmes nationaux, alors que les Occidentaux craignent que les Etats-Unis engagent un repli sur soi.

>> A lire aussi : Syrie, climat, OTAN… Qu’ont dit Merkel, Hollande et Poutine à Donald Trump ?

« Nous serons toujours votre plus grand allié »

« Le président m’a demandé d’être ici aujourd’hui (…) pour transmettre le message que les Etats-Unis soutiennent fermement l’Otan et que nous serons inébranlables dans notre engagement envers l’Alliance atlantique », a déclaré Mike Pence, dans son premier discours devant le gratin diplomatico-militaire mondial. Ce discours vient parachever une semaine d’efforts diplomatiques américains pour rassurer en Europe. Le secrétaire à la Défense Jim Mattis a porté ce même message à l’Otan, tout comme le secrétaire d’Etat Rex Tillerson à Bonn lors d’une réunion du G20.

« Nous serons toujours votre plus grand allié », a assuré Mike Pence, rappelant les valeurs communes de « démocratie, justice, Etat de droit » partagées par les Occidentaux. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault a cependant regretté sur Twitter que le vice-président n’aie pas dit « un mot sur l’UE », un sujet sur lequel il était pourtant attendu car Donald Trump a par le passé loué le Brexit et semblé souhaité un éclatement de l’Union européenne.

A Munich le Vice-président Pence renouvelle l'engagement américain dans l'alliance atlantique. Mais pas un mot sur l'UE. #MSC2017 — Jean-Marc Ayrault (@jeanmarcayrault) February 18, 2017

« Le temps est venu de faire plus »

Solennel et posé, Mike Pence a de nouveau répété fermement les exigences américaines d’un engagement financier plus important de ses partenaires de l’OTAN, mais sans pour autant menacer de réduire son engagement. « La défense européenne réclame notre engagement autant que le vôtre (…) et la promesse de partager le fardeau n’a pas été remplie depuis bien trop longtemps », a-t-il dit, « le président Trump attend de ses alliés qu’ils tiennent leur parole. Le temps est venu de faire plus ».

Mike Pence a aussi prôné la fermeté face à la Russie, après que Donald Trump a déstabilisé ses partenaires en souhaitant bruyamment un rapprochement avec Moscou. Washington a ensuité tempéré ces velléités dans la foulée de la démission du conseiller à la sécurité Michael Flynn, accusé d’avoir menti sur ses liens avec Moscou.

Mots-clés :