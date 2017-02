Monde

La sœur du roi d’Espagne a été innocentée. Cristina de Bourbon a été relaxée ce vendredi par le tribunal espagnol. En revanche, son mari a été condamné à six ans et trois mois de prison pour des malversations. L’infante Cristina, 51 ans, était poursuivie pour complicité de fraude fiscale en lien avec des malversations reprochées à Inaki Urdangarin, son mari, quand il présidait une fondation à but non lucratif, l’institut Noos.

« Nous devons acquitter et nous acquittons Cristina Federica de Bourbon et de Grèce des délits contre l’administration fiscale dont elle était accusée », est-il écrit dans le jugement du tribunal des Iles Baléares, à Palma de Majorque.

Une amende de 265.000 euros

Mais au titre de sa responsabilité civile, Cristina de Bourbon doit payer une amende de 265.000 euros, une somme déjà restituée au cours de la procédure, comme bénéficiaire des délits fiscaux reprochés à son mari.

Le tribunal a été moins clément avec Inaki Urdangarin, et l’a condamné à six ans et trois mois de prison, et une amende de plus de 512.000 euros, pour fraude fiscale, trafic d’influence et prévarication notamment. Il était accusé d’avoir, avec un associé, détourné plusieurs millions d’euros de subventions attribuées à Noos entre 2004 et 2006 par les gouvernements autonomes des Baléares et de Valence, alors dirigés par le Parti populaire (PP, droite).

Cristina de Bourbon avait été le premier membre de l’actuelle famille royale espagnole mis en cause par la justice. Mais le parquet ne requérait, depuis le début, aucune condamnation à l’encontre de la princesse. L’affaire Noos avait été révélée en 2011 alors que le pays vivait une crise économique aiguë. Le scandale avait précipité l’abdication en 2014 de Juan Carlos 1er et l’arrivée sur le trône de son fils Felipe VI.

