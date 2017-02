Monde

MOBILISATION A l’occasion de la journée internationale des femmes…

Les manifestants de "La marche des femmes" sur Pennsylvania Avenue à Washington D.C le 21 janvier 2017. - MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

20 Minutes avec agence

Les organisateurs de la « Marche des Femmes » du 21 janvier dernier, au lendemain de l’investiture à la présidence des Etats-Unis de Donald Trump, ont appelé à une nouvelle action ce mercredi sur Twitter.

Après les manifestations qui avaient réuni dans les rues de Washington (Etats-Unis) et du monde entier des millions de manifestants exprimant leur rejet du nouveau président américain, les responsables de la « Women’s March » invitent désormais à une grève générale des travailleuses le 8 mars prochain, à l’occasion de la journée internationale des femmes.

In the spirit of women and their allies coming together for love and liberation, we offer A Day Without A Woman. #WomensMarch pic.twitter.com/SYOjHcXWR6 — Women's March (@womensmarch) February 14, 2017

« Nous proposons Un Jour Sans Femme »

« Dans l’esprit des femmes et de leurs alliés unis dans leur effort pour l’amour et la libération, nous proposons Un Jour Sans Femme », ont ainsi écrit les organisateurs sur le réseau social. L’annonce avait été précédée le 6 février de publications évoquant une grève générale et indiquant que « la volonté du peuple sera entendue » mais ne donnant pas plus de précisions.

The will of the people will stand. pic.twitter.com/SKJCRLhRKn — Women's March (@womensmarch) February 6, 2017

Comme le note le Huffington Post, depuis la grande manifestation de janvier, le mouvement Women’s March proposait sur son site des initiatives que les citoyens pouvaient adopter pour lutter contre le gouvernement Trump. Une grève générale des femmes le 8 mars constituerait donc un retour du mouvement à des actions de grande ampleur.

