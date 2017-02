Monde

JUSTICE La patronne, une veuve de 40 ans, est actuellement en procès pour maltraitance…

Khin Khin Tun, jeune domestique birmane de 14 ans, a été ébouillantée sur le dos et le bras par sa patronne. - YE AUNG THU

20 Minutes avec AFP

Cette terrible histoire illustre un quotidien vécu par des dizaines de milliers d’enfants exploités en Birmanie. Accusée d’avoir volé deux oranges, Khin Khin Tun, jeune domestique birmane de 14 ans, a été ébouillantée sur le dos et le bras par sa patronne.

Grièvement brûlée, la jeune fille a été hospitalisée et recueillie par une ONG. Et Aye Soe Soe, sa patronne, une veuve de 40 ans, est actuellement en procès pour maltraitance.

« Il y avait beaucoup de sang »

Cela faisait trois ans que Khin Khin Tun travaillait pour Aye Soe Soe et sa mère Tin Pyone, qui tiennent une boutique de traiteur. Envoyée à l’âge de 11 ans comme domestique par son père, qui avait besoin d’argent pour régler des factures médicales, la jeune fille a ensuite été rejointe par Thazin Aung, sa sœur aujourd’hui âgée 12 ans. Au départ, Khin Khin Tun était payée 30.000 kyats (un peu plus de 20 euros) par mois pour plus de 17 heures de travail par jour mais les paiements ont cessé après la mort du père. Et petit à petit les premiers coups sont arrivés.

« Aye Soe Soe a pris une bouteille et a versé le contenu sur le côté gauche de mon corps. Elle m’a dit de dire la vérité. Quand j’ai répondu que je n’avais pas (l’orange), elle m’a battue », a-t-elle raconté quelques jours après l’ouverture du procès de sa patronne à Mawlamyine, ville située dans le sud du pays. « Quand j’ai crié que je brûlais, elle m’a frappé sur la tête. Il y avait beaucoup de sang », a ajouté l’adolescente.

Comme elles, des dizaines de milliers d’enfants travaillent et sont souvent exploités en Birmanie. La lutte contre ce fléau est un défi majeur pour le gouvernement démocratiquement élu emmené par la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, au pouvoir depuis quasiment une année.

