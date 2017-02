Monde

Au moins 14 personnes ont été tuées lors d'une fusillade à San Bernardino, en Californie, le 2 décembre 2015. - F.BROWN/AFP

20 Minutes avec AFP

Il reconnaît sa culpabilité. Enrique Marquez, l’ami du tireur de San Bernardino, a accepté de plaider coupable de conspiration dans le but de commettre un attentat et de soutien matériel à des terroristes, d’après le ministère américain de la Justice.

Agé de 25 ans et originaire de Riverside en Californie, l’accusé plaidera coupable jeudi devant le juge fédéral Jesus Bernal.

Il risque une peine maximale de 25 ans

Enrique Marquez admet avoir conspiré avec Syed Rizwan Farook pour attaquer en 2011 et 2012 une faculté et des automobilistes. Ils avaient alors imaginé de tirer depuis un pont mais n’étaient pas passés à l’acte. Il plaidera aussi coupable de fausses déclarations dans le cadre de l’acquisition de deux fusils d’assaut utilisés lors de la tuerie au centre communautaire Inland Regional Center de San Bernardino, dans laquelle 14 personnes ont été tuées et 22 blessées.

Le procès d’Enrique Marquez doit se tenir en mars. Il risquait jusqu’à 50 années de prison mais d’après le communiqué du ministère, à la suite de l’accord avec les procureurs, il risque dorénavant une peine maximale de 25 ans dans une prison fédérale.

Syed Rizwan Farook aidé de sa femme Tashfeen Malik, avait ouvert le feu en décembre 2015 lors d’un déjeuner de Noël réunissant des employés des services sanitaires locaux, pour lesquels il travaillait. Il s’agissait à l’époque du pire attentat aux Etats-Unis depuis le 11 septembre 2001. Les époux, tous deux d’origine pakistanaise, sont morts lors d’un échange de tirs avec la police quelques heures après le massacre.

