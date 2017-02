20 Minutes avec AFP

C’est une belle prouesse technologique. L’Inde est rentrée ce mercredi dans les annales du très compétitif marché des lancements spatiaux en mettant en orbite un nombre record de 104 satellites avec une seule fusée. Le précédent record de ce type était détenu par la Russie, avec 39 satellites mis en orbite en une seule mission en juin 2014.

A 9h28 locales (03h58 GMT), un lanceur PSLV s’est élevé du pas de tir de Sriharikota (sud-est de l’Inde) avec à bord un satellite indien d’observation de la Terre de 714 kilogrammes et 103 nanosatellites, généralement de pays étrangers, d’un poids combiné de 664 kilogrammes.

Alors que New Delhi affiche l’ambition de devenir une véritable puissance spatiale internationale, le Premier ministre Narendra Modi a qualifié la performance de « réussite exceptionnelle » pour son pays. Ce lancement « est un nouveau moment de fierté pour notre communauté scientifique spatiale et notre nation », a tweeté le dirigeant nationaliste hindou.

Spoke to the Secretary, Department of Space and congratulated him & the entire team of scientists on today's exceptional achievement.