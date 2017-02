Monde

REPORTAGE Plus de 180.000 personnes ont dû quitter leur domicile en urgence, alors que le déversoir du réservoir californien menace de céder...

Isaac et Soraya ont dû évacuer leur maison menacée par le barrage d'Oroville. - P.BERRY/20 MINUTES

Philippe Berry, à Sacramento

De notre correspondant en Californie,

Isaac jouait au basket avec ses copains, dimanche soir, quand il a appris par un SMS envoyé par les services d’urgence qu’il devait évacuer sa maison. « On a eu moins d’une heure pour se préparer. J’ai attrapé du linge propre dans la panière et mon chargeur de téléphone. Sur la route, il y avait des embouteillages monstres. C’était pare-chocs contre pare-chocs. Certaines voitures coupaient à travers champ. On se serait cru dans un film catastrophe », raconte ce collégien californien.

Comme lui, plusieurs milliers de personnes, sur les 180.000 menacées par le déversoir du barrage d’Oroville, qui menace de céder, ont trouvé refuge dans un centre ouvert par les pouvoirs publics. Dans deux bâtiments où se déroule chaque année la foire agricole du comté de Yolo, à 30 minutes de Sacramento, environ 500 lits de camp sont collés les uns aux autres. Francisco, venu à trois voitures avec sa femme, ses deux enfants, sa mère et ses frères, a la même question que tous les naufragés : « Quand est-ce qu’on pourra rentrer chez nous ? »

Le centre Fairgrounds de Yolo county accueille près de 500 évacués du barrage d'Oroville. - P.BERRY/20 MINUTES

« Pourquoi rien n’a été fait avant ? »

Mindi Nunes, directrice des services d’urgence du comté, indique que « si tout va bien, c’est une question d’un jour ou deux ». Des hélicoptères larguent des rochers et du ciment est coulé pour ralentir l’érosion du déversoir. Le niveau du lac principal a baissé de trois mètres depuis dimanche, et tout dépendra des nouvelles pluies, attendues sur la région à partir de jeudi. Francisco, lui, veut savoir « pourquoi rien n’a été fait avant ? ». Des groupes environnementaux ont averti il y a 12 ans qu’un tel scénario pouvait se produire. « Des têtes vont tomber », estime-t-il.

Des enseignants proposent des activités aux enfants. - P.BERRY/20 MINUTES

Sur le parking, une douzaine d’enseignants organisent des activités pour les enfants. « Si la situation se prolonge, on verra pour pour des cours de maths et d’anglais, mais pour le moment, il s’agit surtout de les occuper », précise Joyce. A l’intérieur, quatre jeunes garçons jouent à Call of Duty sur une Playstation 4 et un téléviseur donnés par des habitants. « L’élan de générosité a été extraordinaire. Nourriture, couches-culottes, litière pour chat… On a tout ce qu’il nous faut », glisse Mindi Nunes. « On utilise les réseaux sociaux pour lancer des appels en cas de besoin précis, comme des sacs-poubelle hier. Désormais, c’est surtout de l’argent qui peut aider, surtout si la situation s’éternise. »

Les évacués du barrage d'Oroville peuvent amener leur animal de compagnie. - P.BERRY/20 MINUTES

La peur des services d’immigration

Soraya, 16 ans, préférerait être ailleurs que sur un lit de camp. « On a de la famille mais à Oakland, à deux heures d’ici. On verra si ça dure », soupire-elle. Aucun des évacués n’est ici par choix. Certains vivent seuls. D’autres n’ont pas de voiture. Francisco hausse les épaules. « Une chambre de motel, ça coûte cher pour plusieurs jours, surtout quand on a une famille nombreuse. »

A l’accueil, les nouveaux arrivants doivent inscrire leur nom et leur adresse sur un registre. Certains hésitent. Alors que les descentes des services de l’immigration (ICE) se multiplient depuis deux semaines dans tout le pays à l’initiative du gouvernement Trump, de nombreuses rumeurs courent dans le camp. Mike Glase, du bureau du shérif, tente de rassurer tout le monde : « On ne contrôle personne, c’est une zone sanctuaire. Ces personnes vivent une situation déjà difficile, on ne va pas ajouter à leur malheur. »

