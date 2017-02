Monde

JUSTICE C'était le 25 mai 1979: Etan Patz, 6 ans, allait pour la première fois seul prendre le car scolaire à deux pâtés de maisons de chez lui, quand il a disparu...

Etan Patz, 6 ans, a disparu le 25 mai 1979 à New York - EMMANUEL DUNAND / AFP

20 Minutes avec AFP

C'est l'une des plus célèbres affaires de disparition d'enfant que l'Amérique ait connue. Après 37 ans d'enquête et deux procès, un jury américain a désigné ce mardi Pedro Hernandez, 56 ans aujourd'hui, 18 ans à l'époque des faits, coupable de l'enlèvement et du meurtre du petit Etan Patz, a indiqué un greffier du tribunal de l'Etat de New York. Il connaîtra sa peine le 28 février.

C'était le 25 mai 1979: Etan Patz, 6 ans, allait pour la première fois seul prendre le car scolaire à deux pâtés de maisons de chez lui, dans le quartier de Soho à Manhattan, quand il a disparu, traumatisant la ville et une génération entière de parents américains.Rien n'a jamais été retrouvé du petit garçon, rendant le dossier particulièrement difficile à prouver pour l'accusation. Etan a été officiellement déclaré mort en 2001.

Aveux

Un premier procès de quatre mois s'était terminé par une annulation en mai 2015. Après trois semaines de délibérations, l'unanimité requise s'était avérée impossible, l'un des 12 jurés refusant de suivre ses pairs et de déclarer coupable Pedro Hernandez. Lors des audiences du deuxième procès qui se sont achevées fin janvier, l'accusation a à nouveau mis en avant les aveux de Pedro Hernandez à la police en 2012.

Pedro Hernandez travaillait dans une épicerie près de l'arrêt de bus. Dans ses aveux à la police, il avait déclaré avoir attiré l'enfant dans le sous-sol de l'épicerie, l'avoir étranglé, puis mis le corps dans un sac plastique, le sac dans un carton, avant de jeter le tout dans une poubelle à proximité.

Troubles de la personnalité

La défense, représentée par l'avocat Harvey Fishbein, a répété lors du deuxième procès que les aveux lui avaient été soutirés de force par la police, et que les confessions qu'il avait faites par ailleurs à des amis étaient trop vieilles et trop vagues pour être valables.

Les avocats de Pedro Hernandez ont aussi invoqué ses troubles de la personnalité, qui lui feraient confondre fiction et réalité. Après sa disparition, le visage du bambin blond aux yeux bleus avait été placardé pendant des mois sur d'innombrables affiches, sur des écrans à Times Square et jusque sur les boîtes de lait, une première aux Etats-Unis.

Pedro Hernandez found guilty of murder, kidnapping in Etan Patz case https://t.co/l6IovO6sY9 pic.twitter.com/Vr72pGIDC5 — FOX6 News (@fox6now) February 14, 2017

Sa disparition a donné naissance aux Etats-Unis au Centre des enfants disparus, un réseau désormais international.

