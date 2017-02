Monde

FAITS DIVERS Un train de marchandises est entré en collision frontale avec un train de voyageurs sans passagers ce matin à l'entrée du Luxembourg. Un conducteur est décédé, le second blessé gravement. Le trafic est interrompu pour 48 heures...

Les deux trains sont entrés en collision vers 8h45, celui de voyageurs était en provenance de la France. - Police Luxembourgeoise / Twitter.

B.P.

Peu avant 8h45 ce mardi matin, un train de voyageurs en provenance du Luxembourg est entré en collision avec un train de marchandises au niveau de Bettembourg, entre la gare de triage de la commune et Zoufftgen, à l’entrée du Grand-Duché. En cause, selon les premières constatations des enquêteurs relayées par l'AFP : un signal d'arrêt non respecté par le premier.

Les premiers éléments transmis par la police luxembourgeoise évoquaient six personnes touchées dans l'accident. Selon les forces de l'ordre, le conducteur du train de voyageurs, sans passagers, a été tué. La contrôleuse est quant à elle légèrement blessée. Alors que le conducteur du train de fret est lui plus gravement touché.

Straßensperre bis morgen früh ab dem Kreisverkehr Dudelange, über die Z.I.Riedgen nach ‘route de Zouften‘ Richtung Krackelshaff. pic.twitter.com/xKDq5pLov1 — Police Luxembourg (@PoliceLux) February 14, 2017

Dès mardi matin, la compagnie des transports luxembourgeois a rapidement fait savoir à ses usagers dans la foulée que le trafic entre Thionville, en Moselle, et Luxembourg serait d'abord interrompu pour la journée, puis finalement 48 heures.

Accident de trains à #Zoufftgen ce matin, 6 blessés légers selon la police #Luxembourg pic.twitter.com/PGvnz5iP5y — Luxemburger Wort FR (@Wort_FR) February 14, 2017

Malgré un bus de substitution mis en place entre Bettembourg et Thionville, sur Twitter, les habitués partagent déjà leurs plans de covoiturage sur le compte @TER_Metz_Lux et le hashtag #CovoitMetzLux.

#CovoitMetzLux si quelqu'un peux me covoit ce soir 17h vers Hagondange depuis Luxembourg ville… ✊️ — Laurent ★ Untereiner (@webcuriousanima) February 14, 2017

