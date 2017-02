Monde

INTEMPERIES L’Aveyron, des Pyrénées-Orientales, de l’Hérault et de l’Aude sont concernés…

Une partie du Sud de la France restera encore sous la pluie ce mardi. Quatre départements sont placés en vigilance orange pour inondation et forte pluie, a annoncé Météo-France ce mardi dans son bulletin de 6h. Il s’agit de l’Aveyron, des Pyrénées-Orientales, de l’Hérault et de l’Aude.

Ce mardi, les pluies se maintiennent sur les reliefs de l’Espinouse et prennent un caractère orageux de plus en plus marqué. Ce caractère orageux persistera jusqu’en milieu de journée, mais les pluies resteront modérées à fortes jusqu’en fin d’après-midi avant de faiblir.

Fin de la vigilance prévue à 16h

Une grande moitié Est de l’Aude et des Pyrénées-Orientales est également concernée par l’aggravation pluvio-orageuse. Les précipitations et les orages pourront être marqués et durables avec de fortes intensités pluvieuses avant la fin de nuit puis en matinée de mardi.

L’activité orageuse s’estompera en milieu de journée avec des pluies modérées à fortes jusqu’en fin d’après-midi de mardi. Les précipitations faibliront ensuite. Les cumuls encore attendus jusqu’en soirée de mardi sont de 90 à 120 mm, avec parfois de fortes valeurs en quelques heures seulement. La fin de la vigilance orange est prévue mardi à 16h.

