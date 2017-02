Monde

MEXIQUE Ils dénonçaient le projet de mur du président américain et critiquaient la réaction de leur propre dirigeant...

Des milliers de personnes défilent contre Donald Trump à Mexico, le 12 février 2017. - RONALDO SCHEMIDT / AFP

M.C. avec AFP

La colère ne faiblit pas au Mexique, alors que les relations diplomatiques avec les Etats-Unis sont au plus mal. Des dizaines de milliers de Mexicains ont manifesté dimanche pour dénoncer le projet de Donald Trump de construction d’un mur à la frontière et appeler leur chef de l’Etat Enrique Peña Nieto à plus de fermeté.

« Le Mexique, on le respecte, M. Trump », pouvait-on lire sur une immense pancarte en tête de cortège à Mexico, où 20.000 personnes ont défilé selon le gouvernement local. Agitant des drapeaux mexicains, vêtus pour certains de blanc, les manifestants ont envahi la principale avenue de la capitale mexicaine à l’appel d’organisations civiles, d’entreprises et d’universités.

« Sorry Mexico »

« Nous sommes ici pour que Trump voit et sente comment tout un pays, uni, se lève contre lui et ses idioties xénophobes, discriminatoires et fascistes. Le Mexique ne sera pas son esclave », a lancé Julieta Rosas, une étudiante en littérature portant un tee-shirt représentant le président américain affublé d’une moustache à la Hitler.

Erick Smith, Américain marié avec une Mexicaine, brandissait lui une pancarte disant « Sorry Mexico ». « Je ne veux pas de ce mur, chaque fois que je viens en vacances au Mexique je me sens à la maison. Je suis venu dire que mon président me fait honte. Je suis venu dire "Je suis désolé" au Mexique », a-t-il confié.

Le président mexicain « ne nous a pas défendus »

A Guadalajara (ouest), deuxième ville du pays, quelque 10.000 personnes ont manifesté, en majorité des étudiants. Les défilés ont été plus modestes dans le reste du Mexique. Ce mouvement de protestation survient au moment où les Etats-Unis et le Mexique traversent leur plus grave crise diplomatique depuis des décennies.

Une partie des manifestants ont d’ailleurs ciblé le président mexicain dimanche, l’appelant à se montrer plus ferme face à son homologue américain. « Peña Nieto, respecte-moi avec courage face à Trump », disait ainsi une pancarte du cortège à Mexico.

« Trump est un danger et Peña Nieto n’a pas été à la hauteur. Il ne nous a pas défendus, ou il l’a fait de façon trop faible. Il ne s’est pas imposé », a déclaré Héctor Morales, commerçant de 50 ans venu manifester. Le président Peña Nieto s’est engagé à verser 50 millions de dollars aux consulats mexicains aux Etats-Unis afin d’apporter une aide juridique à ses concitoyens.

