RELATIONS INTERNATIONALES C’est le premier tir de missile balistique effectué par le régime de Pyongyang depuis l’élection américaine en novembre...

Un homme regarde un reportage télévisé sur le lancement du missile nord-coréen à la gare de Séoul, en Corée du Sud, le dimanche 12 février 2017. - Lee Jin-man/AP/SIPA

Une « provocation » pour démarrer sa relation avec le nouveau président américainDonald Trump. La Corée du Nord a tiré dimanche un missile balistique, ce qui constitue une violation de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

Le missile a été tiré samedi de la base aérienne de Banghyon, située dans l’ouest de la Corée du Nord, a parcouru environ 500 kilomètres avant de tomber en mer du Japon (appelée mer Orientale par les Nord-Coréens).

Pour le ministère sud-coréen de la Défense, le tir de dimanche « vise à attirer l’attention mondiale vers la Corée du Nord en se vantant de ses capacités nucléaires et dans le domaine des missiles ».

« On estime aussi qu’il s’agissait d’une provocation armée destinée à tester la réaction de la nouvelle administration américaine dirigée par le président Trump », ajoute le communiqué du ministère sud-coréen. C’est le premier tir de missile balistique effectué par le régime de Pyongyang depuis l’élection américaine en novembre.

« Absolument intolérable »

Au moment du tir, le nouveau président américain passait le week-end dans sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago en Floride avec Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, qui effectue depuis vendredi une visite officielle aux Etats-Unis.

« Je veux que tout le monde comprenne et soit conscient du fait que les Etats-Unis sont derrière le Japon, son grand allié, à 100 % », a déclaré Donald Trump dans une très brève allocution. « Le dernier tir de missile de la Corée du Nord est absolument intolérable », a déclaré Shinzo Abe quelques secondes plus tôt, depuis le même podium.

« La Corée du Nord doit respecter pleinement les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU », a ajouté le dirigeant japonais. Le porte-parole du gouvernement japonais, Yoshihide Suga, a dénoncé une « provocation envers le Japon et la région ».

Les Etats-Unis aux aguets

Selon l’agence de presse sud-coréenne Yonhap, l’armée sud-coréenne estime que le régime de Pyongyang pourrait avoir testé un missile de portée intermédiaire Musudan. En octobre 2016, il avait tiré à deux reprises des Musudan depuis la même base aérienne.

Pyongyang a mené en 2016 deux essais nucléaires et tiré plus d’une vingtaine de missiles balistiques dans le cadre de ses programmes visant à maîtriser la technologie qui mettrait le territoire des Etats-Unis à portée de ses missiles nucléaires. « Nous avons connaissance de ces informations et suivons de près la situation », a déclaré à l’AFP un responsable de la Maison Blanche.

Les Etats-Unis ont martelé qu’ils ne laisseraient pas la Corée du Nord se doter de l’arme nucléaire.

