Amnésique après une crise d’épilepsie et ayant relégué son petit ami au rang d’inconnu, Jessica Sharman, une Britannique de 20 ans, est à nouveau tombée amoureuse de lui.

L’histoire, racontée par le New York Post, débute en mars 2016. Les deux tourtereaux sont en couple depuis sept mois et vivent à Tunbridge Wells, au sud de Londres. Mais la jeune femme subit une crise d’épilepsie fatale à sa mémoire. Elle ne reconnaît plus ses proches.

