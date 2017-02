20 Minutes avec AFP

Les scientifiques ne parviennent pas à expliquer ce phénomène. Plus de 400 baleines-pilotes se sont échouées vendredi sur une plage de Nouvelle-Zélande, la grande majorité d’entre elles succombant rapidement tandis que des centaines de volontaires tentaient désespérément de secourir les survivantes.

D’après les services néo-zélandais de la protection de l’environnement, il s’agit du troisième plus important échouage collectif de baleines jamais recensé dans le pays, où de tels événements sont relativement fréquents.

Hundreds of whales die after NZ stranding https://t.co/5u1Blr2lkC pic.twitter.com/Kz0REwzvkJ

Les baleines-pilotes, appelées également globicéphales, dont le nombre est estimé à 416, se sont échouées sur la plage de Farewell Spit dans la région de Golden Bay, dans l’extrême nord de l’île du Sud, l’une des deux principales îles qui forment la Nouvelle-Zélande.

Environ 70 % d’entre elles étaient déjà mortes lorsque les services de la faune sauvage sont arrivés sur cette plage reculée. Près de 500 volontaires se sont alors affairés pour repousser les survivantes vers le large.

Mais les chances de succès semblaient minces, a reconnu Andrew Lamason, directeur régional de la protection de l’environnement. En fin d’après-midi, la majorité des plus de 100 cétacés que les volontaires avaient réussi à renflouer pendant la marée haute étaient revenus s’échouer.

Why whales strand and how to help them https://t.co/8f5Iqk2avd pic.twitter.com/fVkL6Lf2AV