Juges 3, Donald Trump 0. Jeudi, la cour d’appel de San Francisco a maintenu la suspension du décret anti-immigration du président américain. La décision a été prise à l’unanimité. Même le juge nommé par George W. Bush a voté pour maintenir le blocage temporaire du décret, dans une défaite majeure pour Donald Trump. Ce dernier a aussitôt réagi sur Twitter, criant, tout en majuscules : « RENDEZ-VOUS AU TRIBUNAL, LA SECURITE DE NOTRE NATION EST EN JEU ! »

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!

Selon la décision de la cour d’appel, le gouvernement n’a pas démontré que la poursuite de la suspension du décret se traduirait par de graves atteintes à la sécurité des Etats-Unis. La cour a également donné raison à l’Etat de Washington en estimant que les propos de Donald Trump, qui avait promis un « muslim ban » pendant la campagne, pouvaient être utilisés pour justifier du caractère discriminatoire de son décret, qui s’applique à sept pays majoritairement musulmans.

La cour n'a cependant pas déclaré que le décret était illégal ou anticonstitutionnel. La séquence des événements est la suivante:

