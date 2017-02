Monde

INTERVIEW Maître de conférences à la Sorbonne et spécialiste des Etats-Unis, Jean-Eric Branaa revient sur la manipulation orchestrée par les proches de Donald Trump…

Donald Trump le 30 janvier à la Maison Blanche. - Pablo Martinez Monsivais/AP/SIPA

Les médias n’en ont bien sûr pas retrouvé la moindre trace. Mais Sean Spicer, le porte-parole de Donald Trump à la Maison-Blanche, a assuré à trois reprises ces dernières semaines que la ville d’Atlanta avait subi une « attaque terroriste » ces dernières années.

Une « réécriture » de l’histoire qui n’est pas sans rappeler celle de Kellyanne Conway. Conseillère du nouveau président des Etats-Unis, elle a martelé sans ciller, la semaine dernière, qu’il y avait eu « un massacre » commis par deux Irakiens en 2011 dans la ville de Bowling Green dans le Kentucky. Le but ? Justifier la nouvelle loi anti-immigration de son président.

Là aussi, c’était une invention de toutes pièces. 20 Minutes a fait appel à Jean-Eric Branaa, maître de conférences à la Sorbonne et spécialiste des Etats-Unis, pour tenter de décrypter cette manière inédite de communiquer…

En assénant ce genre de contre-vérités, les proches de Donald Trump font-ils preuve d’incompétence ou de manipulation ?

Assurément de manipulation. Ils mentent et manipulent. C’est d’ailleurs la stratégie de Trump depuis qu’il s’est lancé. Dès son entrée en campagne, Donald Trump s’en est pris aux médias en assurant, notamment, qu’ils avaient déjà choisi leur candidat (Hillary Clinton).

Il a donc construit son discours sur le fait qu’il n’y avait pas qu’une vérité, qu’une pensée unique. Et il a proposé une autre lecture qu’il a poussée à l’extrême.

The next time the Trump Admin wants to have a press conference...roll out this bad boy and call him SEAN SPICER pic.twitter.com/FZApGjcG3p — RogelioGarcia Lawyer (@LawyerRogelio) February 9, 2017

C’est ce que l’on a appelé par la suite les « alternative facts » (faits alternatifs) ?

Oui. Et c’est un mode de pensée qui passe dans la société américaine. Les gens ont le sentiment de pouvoir ainsi posséder une part de vérité que les médias traditionnels ne proposent pas, et pour cause…

Donald Trump n’est pas perçu comme un manipulateur mais comme un homme qui donne une autre vérité à voir.

Mais les gens vont finir par se rendre compte de la supercherie, non ?

Je ne pense pas. Je crois que la presse est en grand danger. On est dans la tempête et on va la subir pendant quelque temps. On peut s’attendre à d’autres mensonges du camp Trump. Ses proches n’ont pas peur.

Il y a quelques jours, Kellyanne Conway était invitée par CNN. Elle n’a eu aucun scrupule à balancer à l’antenne que les trois quarts des informations sur cette chaîne étaient des « fausses nouvelles ».

False. I could do no live Sunday shows this week BC of family. Plus, I was invited onto CNN today & tomorrow. CNN Brass on those emails https://t.co/LVOUWIytLK — Kellyanne Conway (@KellyannePolls) February 6, 2017

Ce genre de mode de pensée peut-il se développer en France ?

Mais il se développe déjà. Je vous donne un exemple. Les étudiants qui suivent mes cours à l’université ne regardent pas la télévision, ne lisent pas les journaux, n’écoutent pas la radio. Mais ils sont au courant de tout essentiellement par le biais des réseaux sociaux. Mais ils ont de l’info en 140 caractères ! Et bien souvent, cela ne suffit pas…

Mes étudiants sont aussi dans la vérification en permanence. Il y a quelque temps, l’un de mes cours consacré aux inégalités entre les hommes et les femmes a été interrompu par un jeune homme qui me disait avoir trouvé un article sur Internet prouvant qu’il n’y avait aucune inégalité.

J’ai dû faire lire cet article pour démontrer qu’il provenait d’un blog, était écrit avec les pieds et ne tenait pas la route. Désormais, la rumeur se mélange aux informations valables. Ce n’est pas bon signe…

