JUSTICE L’ex-mannequin d’origine slovène assure que les allégations ternissant sa réputation ont restreint ses possibilités de profiter financièrement de sa notoriété…

Melania Trump lors d'un meeting en Pennsylvanie, le 3 novembre 2016. - Patrick Semansky/AP/SIPA

20 Minutes avec AFP

Devenue Première dame des Etats-Unis, Melania Trump ne veut plus rien laisser passer. La femme du président américain a relancé à New York des poursuites judiciaires contre un journal ayant affirmé qu’elle avait officié comme escort-girl dans les années 1990. Melania Trump exige 150 millions de dollars de dommages et intérêts de la société Mail Media, qui publie le Daily Mail Online.

Dans son assignation pour diffamation, l’ex-mannequin d’origine slovène assure que les allégations ternissant sa réputation ont restreint ses possibilités de profiter financièrement de sa notoriété. Melania Trump « avait une occasion unique dans une vie, en tant que personne extrêmement célèbre, […] de lancer une marque commerciale sur une gamme étendue de produits, dont chacun lui aurait garanti des millions de dollars de transactions commerciales », ont fait valoir les avocats de la Première dame.

Un blog déjà condamné à lui verser une « somme conséquente »

Furieuse des allégations « malveillantes et dommageables » concernant son passé et publiées durant la campagne présidentielle, Melania Trump avait d’abord déposé plainte le 1er septembre 2016 devant un tribunal du Maryland. Ces poursuites en diffamation visaient à l’origine le Daily Mail ainsi que Webster Tarpley, auteur d’un blog dans cet Etat de l’est des Etats-Unis. La plainte visant le Daily Mail a finalement été rejetée pour des raisons de compétence géographique. L’avocat de Melania Trump a donc saisi un tribunal de New York.

La procédure concernant Webster Tarpley a elle poursuivi son chemin et s’est conclue par une victoire de la Première dame, sous la forme d’un règlement négocié entre les parties, a annoncé ce mardi l’avocat de la plaignante. Webster Tarpley a accepté de verser à la Première dame une « somme conséquente » pour avoir faussement évoqué un passé d’escort-girl de Melania Trump, a précisé Charles Harder, sans préciser ce montant compensatoire.

