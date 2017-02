H. B.

Alors que les Etats-Unis sont ébranlés par les premières mesures adoptées par l’administration Trump, l’ancien président américain, lui, se la coule douce sur les Iles Vierges britanniques. Trois semaines après son départ de la Maison Blanche, Barack Obama profite pleinement de sa liberté retrouvée. Il a été filmé il y a quelques jours en pleine séance de kitesurf.

Invité par Richard Branson, le patron de Virgin, l’ex-chef de l’Etat américain s’est livré à une véritable compétition, vidéo à l’appui. Les images de ses exploits sportifs ont été mises en ligne sur les réseaux sociaux par la multinationale.

Les deux hommes se sont affrontés lors d’un petit concours très amical. « Nous avons décidé de nous lancer un défi : Barack Obama pourra-t-il apprendre le kitesurf avant que j’arrive à apprendre le foilboard », a écrit Richard Branson sur le site de Virgin. « Nous nous sommes mis d’accord pour organiser un match le dernier jour pour voir qui arriverait à tenir debout le plus longtemps », a ajouté le milliardaire britannique.

Challenged @barackobama to a kitesurf vs foilboard learning contest – here’s what happened https://t.co/5hwjOvy2TK pic.twitter.com/wEGSjL2TAr