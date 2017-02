Monde

MONDE L’homme avait également les nationalités canadienne et guinéenne, a annoncé ce vendredi le ministère des Affaires étrangères français …

Hommage à trois des six victimes de la fusillade dans une mosquée de Québec, le 2 février 2017 à Montréal (Canada). - Paul Chiasson/AP/SIPA

Le Ministère des affaires étrangères ne l’a confirmé que ce vendredi : un Français figure parmi les six victimes de l’attaque contre une mosquée de Québec dimanche.

« C’est avec tristesse que nous confirmons la présence d’un ressortissant français parmi les personnes décédées dans la fusillade à la mosquée de Québec. Il avait également les nationalités canadienne et guinéenne », a déclaré le porte-parole du Quai d’Orsay.

Six personnes, toutes des Canadiens binationaux (ou trinationaux), ont été tuées le 29 janvier dans la fusillade, perpétrée au moment de la prière par un étudiant canadien. Le tireur présumé, Alexandre Bissonnette, partisan de la suprématie de la race blanche, a été inculpé pour meurtres.

Hommage national jeudi au Canada

Cette fusillade a suscité un traumatisme au Canada, pays réputé pour son ouverture et sa tolérance dont le Premier ministre, Justin Trudeau, est un ardent défenseur du multiculturalisme.

Au lendemain du drame, un peu plus de 10.000 personnes s’étaient rassemblées à Québec pour rendre hommage aux victimes.

🇨🇦 À #Québec, une foule massive pour rendre hommage aux victimes de l'attentat pic.twitter.com/33wElgicY1 — B3infos (@B3infos) January 31, 2017

Jeudi, dans un hommage national sans distinction de confessions, des milliers de Canadiens et leur Premier ministre Justin Trudeau ont assisté avec beaucoup d’émotion et dans l’unité aux funérailles de trois des six personnes abattues dans la mosquée de Québec.

Surmontés de trois grandes couronnes de fleurs blanches, les cercueils, posés sur un catafalque, ont été recouverts, pour deux d’entre eux, du drapeau algérien et pour le troisième du drapeau tunisien.

Khaled Belkacemi et Abdelkrim Hassane, tous deux d’origine algérienne, et le Tunisien Boubaker Thabti ont succombé dimanche soir, comme trois autres fidèles.

Quelques heures avant le début de la cérémonie, une mosquée située dans un quartier central de Montréal avait été vandalisée. Une vitre a été brisée et des oeufs jetés sur la façade de la mosquée Khadijah, a indiqué le député Marc Miller, qui a condamné un « acte exécrable ».

