ETATS-UNIS Mike Hagger et sa mère rendaient visite à de la famille en Irak lorsque celle-ci est tombée malade. Tous deux vivaient aux Etats-Unis depuis 1995…

Mike Hagger, ancien soldat américain, assure que sa mère est décédée après s'être vu refuser l'entrée aux Etats-Unis. - Capture d'écran / Fox 2 Detroit

Mike Hager est formel. Cet ancien soldat irako-américain, qui a servi en Irak où il est né, assure que sa mère est décédée après qu’on lui a refusé l’entrée aux Etats-Unis en application du décret anti-immigration voté vendredi 27 janvier par Donald Trump.

Sa mère priée de descendre de l’avion

Mike Hager explique qu’il s’est récemment rendu, avec sa mère et en vue de visiter de la famille, en Irak, l’un des sept pays concernés par ce décret anti-immigration. Sur place, elle est tombée malade. Mike Hagger a voulu alors rentrer au plus vite aux Etats-Unis pour permettre une meilleure prise en charge médicale de sa mère. Mais s’il a pu prendre place à bord de l’avion, ce ne fut pas le cas de sa mère, ni de trois autres membres de sa famille, pourtant tous détenteurs d’une carte verte (« Green Card »).

La mère de Mike Hager serait morte le jour d’après, indique l’ancien soldat dans les médias. « J’ai été choqué, raconte-t-il au micro de Fox 2 Détroit. J’ai dû mettre ma mère dans un fauteuil roulant, revenir dans l’aéroport et appeler une ambulance. »

Aux Etats-Unis depuis 1995

Mike et sa mère vivaient aux Etats-Unis depuis 1995, après avoir fui la Guerre du Golfe. L’Irako-américain précise que lui et sa famille avaient l’habitude de faire des allers-retours entre l’Irak et les Etats-Unis et que jamais, jusqu’à vendredi, ils n’avaient rencontré de difficultés à l’aéroport.

