Les scientifiques du Bulletin of the Atomic Scientists lors d'une conférence de presse à Washington le 22 janvier 2015, après que l'horloge de l'Apocalypse a été avancée de deux minutes. - Win McNamee/Getty Images/AFP

La fin du monde est proche. Et c'est l’horloge de l’apocalypse, qui symbolise l’imminence d’un cataclysme planétaire, qui le dit. D'éminents scientifiques ont décidé de l'avancer de 30 secondes, à 2 minutes et 30 secondes avant minuit, en raison notamment de la rhétorique et des actions de Donald Trump.

La célèbre horloge du Bulletin des scientifiques atomiques n’avait plus été aussi près de minuit depuis 63 ans, quand l’URSS a fait exploser sa première bombe à hydrogène en 1953, marquant le début de la course aux armements nucléaires, soulignent ces scientifiques, dont quinze prix Nobel.

The Doomsday Clock Is Now 30 Seconds Closer To Midnight https://t.co/Q8UsvVANRn <-- Worst since 1953. Two and a half minutes to midnight. — Sarah Kendzior (@sarahkendzior) January 26, 2017

Trump à l'origine de la fin du monde

Ils justifient leur inquiétude entre autres en raison « de la forte montée du nationalisme dans le monde, des déclarations du président Donald Trump sur les armes nucléaires, du réchauffement climatique et de la détérioration de la sécurité mondiale dans un contexte de technologies de plus en plus sophistiquées ».

Ces scientifiques expliquent avoir avancé l’aiguille de l’horloge d’une demi-minute pour la simple raison que Donald Trump vient de devenir président.

En 2015, l’horloge avait été reculée de deux minutes, à 23h57, et laissée inchangée en 2016. Les scientifiques avaient alors cité comme facteurs encourageants l’accord sur le nucléaire iranien et l’accord sur le climat de Paris.

Depuis sa création en 1947, l’horloge de l’apocalypse a été ajustée 19 fois, de minuit moins deux en 1953 à minuit moins 17 minutes en 1991, à la fin de la Guerre Froide.

