Monde

DIPLOMATIE Le président mexicain, lui, a annulé sa visite à Washington...

Le président mexicain Enrique Peña Nieto le 25 février 2016 à Mexico durant la visite du vide président américain Joe Biden - RONALDO SCHEMIDT / AFP

20 Minutes avec AFP

La guerre commerciale entre le Mexique et les Etats-Unis est déclarée. Jeudi, Donald Trump a proposé une taxe de 20 % sur tous les produits venus du pays voisin pour financer la construction du mur à la frontière. « En faisant cela, nous pouvons récolter 10 milliards de dollars par an et facilement payer pour le mur grâce à ce seul mécanisme », a déclaré Sean Spicer aux journalistes à bord de l’avion présidentiel Air Force One de retour de Philadelphie.

Le président mexicain Enrique Peña Nieto a annoncé ce jeudi qu’il annulait sa visite à Washington, où il devait rencontrer, le 31 janvier, son homologue américain Donald Trump. « Ce matin j’ai informé la Maison-Blanche que je n’assisterai pas à la réunion de travail programmé mardi prochain avec @Potus », a-t-il tweeté.

Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS. — Enrique Peña Nieto (@EPN) January 26, 2017

Quelques heures plus tôt, le président Trump avait lancé, également sur Twitter, au président mexicain : « Si le Mexique n’est pas prêt à payer le mur, qui est vraiment nécessaire, ce serait mieux d’annuler la rencontre à venir ».

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2017

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2017

Donald Trump a riposté en estimant qu’une rencontre avec son homologue mexicain aurait été « stérile » étant donnés les désaccords entre les deux pays, en particulier sur le financement du mur à la frontière.

« Tant que le Mexique ne traite pas les Etats-Unis de manière équitable et avec respect, une telle rencontre est stérile », a-t-il affirmé depuis Philadelphie, affirmant que l’annulation de la rencontre avait été une décision conjointe.

Condamnation

>> A lire aussi : Washington va publier chaque semaine une liste de crimes commis par des immigrés

« Je regrette et condamne la décision des Etats-Unis de continuer la construction du mur qui, depuis des années, au lieu de nous unir, nous divise », avait-il déclaré dans un bref message vidéo diffusé mercredi soir sur son compte Twitter.

Un mensaje para todos los mexicanos: pic.twitter.com/EFcNh7fQtm — Enrique Peña Nieto (@EPN) January 26, 2017

Donald Trump a signé mercredi un décret lançant la construction d’un mur à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique pour endiguer l’immigration clandestine, la promesse la plus emblématique de sa campagne.

Mots-clés :