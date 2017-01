20 Minutes avec AFP

Barack Obama commue la peine de Chelsea Manning, l'ancienne taupe de WikiLeaks. Elle sera libérée en mai, annonce la Maison Blanche.

BREAKING: With 209 commutations and 64 pardons, @POTUS just gave 273 Americans a second chance. Learn more → https://t.co/t6Cs7NVqFA pic.twitter.com/FYrxSdqq8Q