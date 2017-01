Monde

EUROPE Il succède à Martin Schulz...

Antonio Tajani donne son discours avant le vote pour la présidence du Parlement européen - Jean-Francois Badias/AP/SIPA

20 Minutes avec AFP

L’Italien Antonio Tajani, représentant de la droite, a été élu président du Parlement européen, a annoncé mardi soir à Strasbourg le chef sortant de cette assemblée, l’Allemand Martin Schulz.

351 voix contre 282

Au quatrième et dernier tour de scrutin Antonio Tajani a remporté 351 voix contre 282 à son adversaire de gauche, Gianni Pittella, un autre Italien, a précisé Martin Schulz devant les eurodéputés qui ont applaudi le vainqueur. « Je serai le président de vous tous. Je respecterai tous les groupes, vous pourrez comptez sur ma totale disponibilité », a assuré Antonio Tajani.

« Je voudrais dédier ce résultat, cette victoire aux victimes du tremblement de terre qui a frappé mon pays (…). Je voudrais un message très fort de solidarité de ce Parlement envers toutes les victimes du terrorisme, sans oublier ceux qui souffrent en ce moment, qu’il s’agisse de ceux qui sont sans abri ou qui n’ont pas de travail », a plaidé le candidat du Parti populaire européen (PPE, droite/centre-droit).

« Une UE forte et unie a besoin d’un Parlement européen efficace»

Dans un tweet, le président du Conseil de l’UE, le Polonais Donald Tusk, a félicité l’Italien au nom des Etats membres en se disant « prêt à coopérer » avec lui. « Une UE forte et unie a besoin d’un Parlement européen constructif et efficace », a écrit Donald Tusk, qui appartient lui aussi au PPE. Lors du dernier tour de scrutin, il y a eu 713 votes exprimés, dont 80 blancs et nuls, a précisé Martin Schulz, en proclamant le résultat.

Lors des trois premiers tours de l’élection, six candidats étaient en lice, mais aucun n’est parvenu à atteindre la majorité absolue nécessaire.

