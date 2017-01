Monde

Le président élu des Etats-Unis Donald Trump, le 15 décembre 2016. - Matt Rourke/AP/SIPA

20 Minutes avec AFP

A deux, c'est toujours mieux. Lorsqu’il prêtera serment vendredi pour devenir le 45e président des Etats-Unis, Donald Trump aura recours à deux bibles : la sienne, et celle qui fut utilisée par Abraham Lincoln, sauveur de l’Union, il y a un siècle et demi.

« Le président élu est honoré de placer sa main sur des bibles qui ont une signification particulière à la fois pour sa famille et pour le pays », a indiqué son équipe mardi, précisant que la cérémonie serait menée par le président de la Cour suprême, John Roberts.

La bible de Donald Trump lui a été offerte par sa maman en 1955.

En 2013, pour son deuxième mandat, Barack Obama avait également levé la main droite et posé la gauche sur deux bibles, celle utilisée par Abraham Lincoln lors de son investiture en 1861, et celle de Martin Luther King, fer de lance de la lutte pour les droits civiques dans les années 1950 et 1960.

