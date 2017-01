Monde

ECONOMIE « Ce que je propose ne peut pas signifier une appartenance au marché unique », qui nous empêcherait de négocier « nos propres accords commerciaux »...

Theresay May, la Première ministre britannique - KIRSTY WIGGLESWORTH / POOL / AFP

20 Minutes avec AFP

La Première ministre britannique Theresa May a défendu une rupture « claire et nette » mardi avec l’Union européenne (UE) en déclarant que le Brexit signifiait aussi la sortie du marché unique. « Le Royaume-Uni ne peut pas continuer à faire partie du marché unique », a souligné Theresa May lors d’un discours très attendu à Londres où, après des mois à manier le flou, elle a dévoilé ses priorités pour les négociations à venir avec l’UE.

« Ce que je propose ne peut pas signifier une appartenance au marché unique », qui nous empêcherait de négocier « nos propres accords commerciaux », a-t-elle déclaré en présentant sa stratégie pour le Brexit, à Londres.

Divorce d’ici à la fin mars

Alors qu’elle a prévu de déclencher la procédure de divorce d’ici à la fin mars, prélude à deux ans de négociations avec Bruxelles et les partenaires européens, elle a également annoncé qu’elle soumettrait l’accord final au vote du Parlement britannique, ce qui a immédiatement fait remonter la livre britannique.

Pour la Première ministre, un maintien dans le marché unique de 500 millions de consommateurs était incompatible avec la priorité n°1 de Londres : la maîtrise de l’immigration européenne qui passe par la fin du principe de libre-circulation des travailleurs européens.

>> A lire aussi : La France et l’Allemagne inquiètes, la Grande-Bretagne se réjouit après les propos de Trump sur l’Europe

« Le Royaume-Uni est un pays ouvert et tolérant mais le message du peuple a été très clair : le Brexit doit permettre de contrôler le nombre d’Européens qui viennent au Royaume-Uni », a-t-elle souligné. Lors du référendum du 23 juin 2016, 52 % des Britanniques avaient voté pour une sortie de l’UE et beaucoup ont cité le contrôle de l’immigration comme principale motivation.

« Nous voulons un nouveau partenariat équitable […] pas un statut de membre partiel ou associé de l’UE, qui nous laisserait à moitié dedans ou à moitié dehors », a-t-elle insisté, plaidant également pour un « nouvel accord » sur l’union douanière.

« Par étapes »

« Nous n’allons pas chercher à rester membre du marché unique mais nous allons chercher à avoir le plus grand accès possible », a-t-elle développé, alors que 44 % des exportations britanniques sont allées vers l’UE en 2015.

Afin d’éviter « un changement trop brutal », Theresa May a prôné « une mise en œuvre par étapes » d’un accord avec l’Union européenne à l’issue des négociations avec l’UE.

>> A lire aussi : Le mot « Brexit » figure désormais dans le prestigieux dictionnaire « Oxford »

« Le succès de l’UE est dans l’intérêt du Royaume-Uni », a-t-elle dit. La Grande-Bretagne va donc rester « le meilleur ami et voisin de nos partenaires européens », a-t-elle promis, mettant en garde les Européens contre toute volonté de punir son pays.

Mots-clés :