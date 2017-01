Monde

UNION EUROPEENNE La cheffe du gouvernement britannique doit exposer ce mardi sa stratégie pour les négociations à venir…

La Première ministre britannique Theresa May. - JUSTIN TALLIS / AFP

20 Minutes avec AFP

C’est l’heure de vérité. Theresa May doit exposer sa stratégie pour les négociations à venir avec l’Union européenne lors d’un discours très attendu ce mardi à Londres où l’on pourrait enfin connaître les réelles intentions du Royaume-Uni.

Seule indication claire : la promesse de déclencher la procédure de divorce d’ici à la fin mars, prélude à deux ans de négociations avec Bruxelles.

Une vraie rupture

Le discours de mardi doit marquer une vraie rupture. Il est temps d’abattre les cartes et, à en croire les fuites orchestrées dans la presse, la tendance serait à un Brexit « dur ». Ou plutôt « clair et net », dernière appellation en date après les spéculations sur un Brexit « mou », « gris » et « rouge, blanc, bleu ».

Au risque de faire souffrir la livre Sterling, qui a déjà piqué du nez lundi, Theresa May pourrait ainsi annoncer le prochain retrait du marché unique, de l’union douanière européenne et de la Cour européenne de justice, dans le but de reprendre le contrôle de l’immigration européenne, la priorité numéro 1 de Londres.

La Première ministre a reçu ce lundi le soutien enthousiaste du président élu américain Donald Trump. Mais Theresa May risque de se heurter à l’intransigeance des autres leaders européens, la chancelière allemande Angela Merkel en tête, qui refusent une « Europe à la carte ».

