M.C.

La rencontre, à quatre jours de l’investiture de Donald Trump, apparaît comme un geste d’apaisement envers les Noirs américains, après les attaques lancées contre John Lewis, un élu démocrate et compagnon de route de Martin Luther King.

Le président américain élu a rendu hommage au leader du mouvement des droits civiques assassiné en 1968 et rencontré son fils aîné lundi pour parler du droit de vote et de la faible participation aux élections : moins de 55 % des électeurs se sont déplacés en novembre.

Alors que les Etats-Unis rendent hommage comme chaque année à Martin Luther King à l’occasion de la date anniversaire de sa naissance, le milliardaire a tweeté « Rendez hommage au grand homme qu’il était ! ».

Celebrate Martin Luther King Day and all of the many wonderful things that he stood for. Honor him for being the great man that he was!