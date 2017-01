Monde

TERRORISME Durant la nuit du Nouvel An, 39 personnes avaient été abattues par le tueur présumé dans une célèbre discothèque d'Istanbul, le Reina...

Des policiers surveillent l'entrée de la discothèque Reina à Istanbul, le 1er janvier 2017. - SIPA

L.B.

La fusillade avait fait 39 morts lors de la nuit de la Saint Sylvestre. L'auteur de l'attentat dans une boîte de nuit d’Istanbul a été arrêté après une longue chasse à l'homme, annoncent les médias turcs.

Selon l'agence progouvernementale Anadolu, le suspect se nomme Abdulgadir Masharipov. L'agence de presse Dogan a indiqué pour sa part qu'il utilisait comme nom de code Abou Mohammad Khorassani au sein de Daesh, qui a revendiqué l'attentat. Il avait déjà été identifié sous ce nom par les services de renseignement et la police anti-terroriste d'Istanbul comme un Ouzbek de 34 ans, faisant partie d'une cellule du groupe djihadiste en Asie, selon des articles parus dans la presse turque le 8 janvier.

La police le suivait depuis trois jours

Le suspect a été retrouvé avec son fils de quatre ans dans un appartement du quartier stambouliote d'Esenyurt au cours d'une opération policière, selon la chaîne de télévision d'Etat TRT. D'après la chaîne, l'arrestation s'est produite lors d'un coup de filet mené conjointement par la police et les services secrets turcs MIT au milieu de la nuit de lundi à mardi. La police avait repéré la cache du suspect trois jours auparavant et l'avait suivi pour pouvoir identifier ses complices.

L'agence de presse Dogan a publié une photo du suspect, le visage ensanglanté et vêtu d'un T-shirt, fermement maintenu au cou par un policier.

>> A lire aussi : «Tout le monde a commencé à crier, à courir», témoigne l'un des blessés français

Il n'avait pas quitté Istanbul

L'homme était en cavale depuis plus de quinze jours, après avoir ouvert le feu sur des centaines de personnes qui célébraient le Nouvel An dans la discothèque branchée Reina, au bord du Bosphore. Des informations avaient indiqué dans un premier temps qu'il serait originaire du Kirghizstan, ou qu'il serait un Chinois ouïghour.

>> A lire aussi : «Tout le monde a commencé à crier, à courir», témoigne l'un des blessés français

Les autorités avaient renforcé depuis l'attentat les contrôles aux frontières pour éviter que l'assaillant ne leur échappe et des informations laissaient entendre qu'il n'avait jamais quitté la ville. Selon la chaîne TRT, le suspect résidait dans un appartement loué par un ressortissant kirghize à Istanbul, qui a été également arrêté.

Un tireur «très bien entraîné», «expert en armes»

Selon l'agence progouvernementale Anadolu, cinq personnes ont été appréhendées dans l'opération de lundi soir, dont trois femmes. Le fils du suspect a été confié aux services sociaux. Au moins 35 personnes avaient déjà été arrêtées en lien avec l'attentat avant cette opération policière, selon le décompte d'Anadolu.

>> A lire aussi : Qui sont les victimes de l’attaque contre une boîte de nuit d’Istanbul?

Le suspect a été conduit au siège de la police stambouliote pour y être interrogé et d'autres opérations policières ont eu lieu dans la ville, ajoute Anadolu, sans donner plus de détails. Selon les médias turcs, l'assaillant était un tireur très bien entraîné qui avait combattu pour Daesh en Syrie et était devenu un expert en armes.

Mots-clés :