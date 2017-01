Monde

Des policiers surveillent l'entrée de la discothèque Reina à Istanbul, le 1er janvier 2017. - SIPA

L’auteur présumé de la fusillade dans une boîte de nuit d’Istanbul la nuit de la Saint Sylvestre aurait été arrêté dans un quartier de la ville, annoncent le journal turc Hurriyet et la chaîne de télévision d’Etat TRT. Le suspect a été retrouvé avec son fils de quatre ans dans un appartement du quartier stambouliote d'Esenyurt au cours d'une opération policière, selon TRT.

Jeudi, le vice-premier ministre turc avait affirmé que l’homme avait été localisé.

Durant la nuit du Nouvel An, 39 personnes dont 27 étrangers (notamment du Liban, d’Arabie saoudite, d’Israël, d’Irak ou du Maroc) et 12 Turcs avaient été abattues par le tueur présumé dans une célèbre discothèque d’Istanbul, le Reina, située au bord du Bosphore sur la rive européenne d’Istanbul. Le carnage avait été revendiqué par Daesh qui reproche à la Turquie, pays à majorité musulmane, son intervention en Syrie et sa participation à la coalition menée par Washington.

