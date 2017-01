L.B.

La Nasa annonce la mort de Eugene Cerman, le dernier homme à avoir marché sur la Lune. L’astronaute américain est mort à l’âge de 82 ans.

Eugene Cernan était le commandant du vaisseau spatial Apollo 17, en décembre 1972. Il s’agissait de son troisième vol spatial et de la dernière mission habitée américaine vers la Lune. « Nous déplorons la perte de l’astronaute de la NASA à la retraite Gene Cernan, le dernier homme à avoir marché sur la lune », a annoncé sur twitter l’agence spatiale américaine.

