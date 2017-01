Monde

Brésil: Au moins 30 morts à la suite d'une émeute dans une prison

MONDE Un responsable local pour la sécurité publique avait annoncé un peu plus tôt dans la journée que les forces de police avaient repris le contrôle du pénitencier d’Alcaçuz, la plus grande prison de l’Etat de Rio Grande do Norte…

