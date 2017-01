Monde

FAITS DIVERS Kamiyah Mobley a grandi dans la petite ville de Walterboro en Caroline du Sud (sud-est) avec une femme qu'elle pensait être sa mère...

Kamiyah Mobley avait été enlevée peu après sa naissance il y a 18 ans. - Capture d'écran CNN

20 Minutes avec AFP

Elle avait été enlevée peu après sa naissance dans un hôpital de Floride. Dix-huit ans plus tard, une Américaine a été retrouvée en bonne santé et la femme qui l’a éduquée a été inculpée d’enlèvement, ont indiqué vendredi les autorités.

Kamiyah Mobley, dont la disparition avait fait les gros titres à l’époque, a grandi dans la petite ville de Walterboro en Caroline du Sud (sud-est des Etats-Unis) avec une femme qu’elle pensait être sa mère.

« Nous avons reçu hier soir la confirmation que la jeune femme était en réalité Kamiyah Mobley », a annoncé Mike Williams, shérif de Jacksonville à la presse. « Elle semble être une jeune fille de 18 ans tout à fait normale. Elle doit faire face à beaucoup de choses ».

Des parents « submergés par l’émotion »

Kidnapped in 1998 as an infant, #KamiyahMobley has been located alive and well by #JSO. #JAX #Jacksonville — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) January 13, 2017

Ses parents biologiques ont été informés du résultat des tests ADN vendredi matin, et sont « submergés par l’émotion », a ajouté le shérif, refusant de donner l’identité actuelle de la jeune fille.

Craig Aiken father of missing Mobley says he can't wait to meet his daughter @FCN2go #onyourside pic.twitter.com/9wOpnjmw2b — Ken Amaro (@kangel6) January 13, 2017

Gloria Williams, 51 ans, a été inculpée d’enlèvement et d’infraction à la garde d’enfant, a-t-il fait savoir.

L’affaire a commencé le 10 juillet 1998 lorsqu’une femme se faisant passer pour une employée des services de santé avait approché la jeune mère dans un hôpital de Jacksonville et avait disparu avec son nourrisson. Selon Mike Williams, les enquêteurs ont suivi plus de 2.500 pistes et ont fini par trouver une jeune fille de 18 ans née le même jour que Kamiyah Mobley, mais vivant sous un nom différent. « Même lorsqu’une affaire paraît éteinte, nous cherchons toujours de nouvelles informations, un indice ou une avancée technologique », a-t-il relevé.

