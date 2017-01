H. B. avec AFP

Sa maison ? Vide. Son bureau ? Injoignable. Traqué par les médias, l’auteur présumé du rapport controversé sur Donald Trump et la Russie, Christopher Steele, présenté comme un ex-agent du renseignement britannique reconverti dans le conseil, reste introuvable.

La publication de son nom par le Wall Street Journal a déclenché une véritable chasse à l’homme au Royaume-Uni. Mais l’ex-agent secret a disparu. Plusieurs médias affirment qu’il aurait quitté son domicile pour se mettre au vert.

La grande maison en briques rouges où il habite, dans le village de Runfold, près de Londres, était inoccupée jeudi. Un voisin, Mike Hopper, a indiqué à l’agence PA que Christopher Steele vivait là depuis environ 18 mois avec sa femme et quatre enfants. Il semblait « normal » quand il a quitté son domicile mercredi matin, a-t-il déclaré. « Il n’a pas dit où il allait ni quand il reviendrait », a-t-il ajouté, précisant qu’il s’occupait en attendant des trois chats de la famille.

Selon le quotidien The Telegraph, qui cite une source anonyme dans son entourage, Steele aurait plié bagages, inquiet pour sa sécurité, celle de sa famille, et d’éventuelles représailles de Moscou après la publication du rapport.

Cet homme au centre d’une tempête médiatique est selon sa page LinkedIn l’un des deux directeurs du cabinet de conseil londonien « Orbis Business Intelligence ». L’entreprise explique sur son site Internet avoir été fondée en « 2009 par d’anciens professionnels des services secrets britanniques ».

Selon le Wall Street Journal, qui cite un ancien agent de la CIA, Christopher Steele a travaillé plusieurs années à Moscou pour le MI6, le renseignement extérieur britannique, et jouit d’une bonne réputation dans le milieu. « C’est un agent respecté du renseignement et comme beaucoup d’entre eux, il a commencé une seconde carrière autour de la cinquantaine », commentait le correspondant sécurité de la BBC Frank Gardner.

Interrogé à son sujet, le ministère britannique des Affaires étrangères, qui gère la communication extérieure du MI6, s’est refusé à tout commentaire.

La députée travailliste Mary Creagh a par ailleurs demandé au ministre des Affaires étrangères Boris Johnson de détailler au Parlement « ce que le gouvernement britannique savait de la note secrète attribuée à Christopher Steele ».

