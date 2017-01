20 Minutes avec AFP

Le sang a coulé lundi à la Maison Blanche, mais le Secret Service n’a rien à se reprocher. La chienne des Obama, Sunny, a mordu une jeune invitée de la famille, lui causant une petite entaille à la pommette, rapporte TMZ.

La jeune fille de 18 ans, une amie de Malia, a voulu caresser la femelle, de la race des chiens d’eau portugais, mais l’animal l’a mordue au visage, explique le site.

As President Obama prepares to leave office, First Dog Sunny bites White House guest (PHOTO) https://t.co/MAGkDNQhss