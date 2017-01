C. Ape.

Marine Le Pen s’est donc rendue à la Trump Tower, sans rencontrer pour autant le président américain élu Donald Trump. Dans le repère du milliardaire américain, qui fera son entrée à la Maison Blanche le 20 janvier, la candidate frontiste à la présidentielle française était aux côtés de son compagnon Louis Alliot, l’homme d’affaires Italien Guido Lombardi et Pierre Ceyrac (avec la cravate rouge), note Libération.

Une entrevue qui pourrait illustrer un déplacement outre-Atlantique plus politique que ce qu’il ne laisse croire, selon le quotidien.

Marine Le Pen here in basement of #Trump tower. Via @srl . Trump met Farage (UK) in Nov, Bannon spoke openly supporting populist wave in EU pic.twitter.com/sn8RAIERQ2