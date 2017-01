Monde

RECAP' « 20 Minutes » compile pour vous les infos qu’il ne faut pas manquer ce matin…

Vincent Peillon, Manuel Valls et Sylvia Pinel lors du premier débat de la primaire de la gauche, le 12 janvier - PHILIPPE WOJAZER / POOL / AFP

N.Beu.

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Un débat cordial

C’était le début d’un sprint infernal : trois débats en une semaine. Les sept candidats à la primaire organisée par le Parti socialiste s’affrontaient ce jeudi soir lors d’un premier exercice sur TF1, LCI, Public Sénat et RTL (coorganisé par L’Obs). Pendant un peu plus de deux heures, le ton est resté cordial entre les participants malgré quelques différences. Vous n’avez pas pu suivre l’émission ? Pas de souci, voilà ce qu’il ne fallait pas rater.

Le Nord dans le noir

Ce vendredi matin, ce sont pas moins de 237.000 foyers qui sont privés d’électricité dans le nord, le centre et l’est de la France, en raison de vent violent. Le ministère de l’Intérieur dénombre 4.452 interventions. A 5h30, les coupures d’électricité touchaient essentiellement 70.000 foyers en Picardie, 65.000 en Normandie, 17.000 dans le Nord-Pas-de-Calais, 13.000 dans la région Centre, 12.000 en Champagne-Ardennes et Pays-de-la-Loire, enfin 9.700 en Lorraine, a précisé Enedis. Plus de détails par ici.

Jour J pour Pesquet

Changer les batteries de la Station spatiale internationale (ISS), c’est un tout petit peu plus compliqué que de changer celle de votre voiture. Les astronautes qui sont actuellement à bord, dont le Français Thomas Pesquet, ont pour mission de brancher les nouvelles batteries lithium-ion de l’ISS. Deux astronautes américains se sont chargés des trois premières batteries le 6 janvier dernier et ce vendredi, c’est au tour de notre Thomas Pesquet national d’installer les trois autres. Il va pour cela effectuer sa première sortie dans l’espace. Un moment qui se prépare soigneusement, comme nous l’explique l’astronaute Jean-François Clervoy. Il nous raconte ce qui attend Thomas Pesquet.

