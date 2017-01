20 Minutes avec AFP

Le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, accepte d'être extradé vers les Etats-Unis si le président Barack Obama accorde sa grâce à l'ex-soldat américain Chelsea Manning, condamné pour avoir transmis plus de 700.000 documents confidentiels au site WikiLeaks, a annoncé jeudi ce dernier.

«Si Obama accorde la grâce à Manning, Assange accepte l'extradition vers les Etats-Unis en dépit de l'anti-constitutionnalité flagrante» du département américain de la Justice, a écrit Wikileaks sur twitter.

