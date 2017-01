H. B. avec AFP

Marine Le Pen a-t-elle vraiment rencontré Donald Trump ? La candidate d’extrême droite à la présidentielle française a été vue ce jeudi matin au QG du futur président américain à New York, la Trump Tower.

La présidente du Front national a été photographiée prenant un café au Trump Ice Cream Parlor, situé au rez-de-chaussée de la tour, avec trois hommes, dont son compagnon Louis Aliot, vice-président du FN.

Far right French candidate Marine LePen is having coffee in Trump Tower right now. She wouldn’t say what she was doing there. h/t @srl pic.twitter.com/9YSC3e6Dl1