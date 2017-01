C. A.

Ce ne serait pas la première fois. Le 16 juin 2015, alors que Donald Trump annonçait au monde sa candidature à la présidentielle américaine, certains de ses sympathisants n’étaient rien d’autres que… des acteurs, avait rapporté le Hollywood Reporter. Ils auraient été payés 50 dollars (47 euros) pour applaudir chaleureusement le candidat. A-t-il récidivé pour sa première conférence de presse ce mercredi ? Il semblerait que oui.

>> A lire aussi : Revivez la première conférence de Trump par ici

C’est ce qu’avance cette fois le site américain Politico, qui affirme que le président élu aurait payé et placé des personnes de son équipe pour applaudir alors qu’il dénonçait des fausses informations. Et le site a été très attentif. Lors de la conférence, un journaliste de CNN tente d’interroger le président élu, qui refuse catégoriquement, sous les applaudissements. Donald Trump a également volé dans les plumes de Buzzfeed, qualifié de « tas d’ordures ».

Here's the exchange where CNN's Jim @Acosta tries to ask Trump a question and the President-elect refuses pic.twitter.com/LlwmhPj5w3