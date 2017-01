Monde

LIVE Suivez en direct la première conférence de presse du Président élu depuis son élection...

Le président élu des Etats-Unis Donald Trump, le 15 décembre 2016. - Matt Rourke/AP/SIPA

​​L’ESSENTIEL :

Donald Trump répond aux journalistes pour la première fois depuis son élection en novembre

Cette conférence de presse coïncide avec la publication de documents sur ses liens avec Moscou

Le rendez-vous avec les journalistes est fixé à 11h (17h de Paris) dans la Trump Tower, à New York

17h29: La séance de questions-réponses commence

17h28 : Emploi, vétérans, croissance…

Après avoir évoqué dans le désordre sa promesse de créer des emplois (il a affirmé qu'il serait «le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais créé»), de relancer l'économie, d’attirer des investisseurs étrangers, sa joie après sa victoire le 8 novembre dernier, les vétérans… Donald Trump répond (déjà !) aux questions des journalistes présents à la conférence.

17h25: Une manif anti-Trump devant la tour

Pendant ce temps, devant la Trump Tower, des manifestants crient leur rejet de Donald Trump.

Manif anti #Trump devant la #Trump Tower peu de temps avant debut de la conference de presse. pic.twitter.com/q1x9c4AXse — Sonia Dridi (@Sonia_Dridi) January 11, 2017

17h22: Encore un tacle pour les médias

Le futur président des Etats-Unis attaque lui aussi en taclant certains médias, mais en complimentant ceux qui n'ont pas relayé le rapport publié par Buzzfeed.

Trump remercie plusieurs médias de ne pas avoir publié les "fausses nouvelles" propagées hier par CNN et BuzzFeed. — Richard Hétu (@richardhetu) January 11, 2017

17h22 : Donald Trump prend la parole

17h20: La famille de Donald Trump est là

Bien sur !

.@realDonaldTrump just walked in with Ivanka, Don & Eric as well as VP Pence & press secretary Sean Spicer pic.twitter.com/SjxrGSWN2D — Jeremy Diamond (@JDiamond1) January 11, 2017

17h18 : Mike Pence prend la parole

C'est au tour du futur vice-président de prendre la parole. Il tacle à son tour les médias ayant mené une campagne diffamante contre Donald Trump.

17h15 : Un point sur les allégations concernant les liens de Trump avec la Russie

Le porte-parole de Donald Trump Sean Spicer prend la parole. Il attaque directement sur les allégations de liens entre la campagne présidentielle de Donald Trump et la Russie. Sean Spicer estime que la publication des notes sur la Russie est «scandaleuse et irresponsable». Il balaie notamment le rapport publié par Buzzfeed ce mercredi, qualifiant le site de «blog de gauche».

17h15 : Ca commence !

17h10 : Donald Trump va-t-il répondre aux questions des journalistes ?

En attendant Donald Trump, qui tarde un peu, les journalistes s’interrogent : va-t-il répondre à des questions, nombreuses, à l’issue de son intervention ? La presse américaine ignore si cet exercice prendra la forme d’une conférence de presse ou d’une allocution.

We won't know if it's a press conference until he takes questions. Until then, it's just an address. — Steven Rich (@dataeditor) January 11, 2017

17h05 : Le public chauffé à bloc

Donald Trump va arriver alors que l’hymne américain retentit, après une ovation du public, comme on peut le voir par ici. Le nouveau président des Etats-Unis devrait très vite apparaître sur l’estrade, devant les dix drapeaux américains installés derrière le pupitre. Rien n'est laissé au hasard dans le décor, avec notamment de spiles de documents disposés par les équipes de Donald Trump près du pupitre.

Aides to @realDonaldTrump have placed thick stacks of documents beside the podium where he will speak at news conference pic.twitter.com/Laf8MktREr — Jeremy Diamond (@JDiamond1) January 11, 2017

16h55 : Les journalistes sont nombreux

Ilss eraient environ 300 sur place.

~300 journalists here in Trump Tower marbled lobby for 1st news conference since late July. Many reporters denied access for space reasons. pic.twitter.com/4yPY5YKj0p — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) January 11, 2017

Ils attendent actuellement dans le hall de la Trump Tower, alors que Donald Trump devrait arriver d'une minute à l'autre.

Intimate little crowd here in the Trump Tower lobby. pic.twitter.com/6DWWl5tYQq — Julie Pace (@jpaceDC) January 11, 2017

16h50: La première conférence de presse de Donald Trump

Donald Trump face à la presse. Au lendemain des adieux de Barack Obama, les projecteurs se braquent vers Donald Trump, qui va répondre aux questions des journalistes pour la première fois depuis son élection, il y a deux mois. La publication de documents potentiellement explosifs sur ses liens avec Moscou devrait notamment y être abordée.

