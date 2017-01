20 Minutes avec AFP

« Je n’ai rien à voir avec la Russie. Pas de contrat. Pas de prêts. Rien du tout ». Le président élu américain Donald Trump a démenti ce mercredi avec force avoir fait l’objet de pressions de la part de la Russie.

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING!